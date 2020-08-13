Кравчук допустил возможность расширения применения в ОРДЛО русского языка
Об этом он заявил в интервью Украинской радио .
"Если на Донбассе, в тех регионах, возникнет вопрос в отношении европейских законов о языках... Мы, ссылаясь на эти законы, можем внести не вопрос государственности русского языка, а вопросы применения. Потому что в Конституции предусмотрено, что государство будет делать все для того, чтобы национальные меньшинства и, прежде всего, русское меньшинство имели право развивать и применять свой язык. Это конституционный вопрос, а не вымышленный", - сообщил Кравчук.
Он отметил, что о предоставлении языку статуса государственного речь не идет.
"Исходя из Конституции и европейских законов, можно в этих регионах сделать шаги к более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского законодательства", - добавил Кравчук.
- 6 марта оккупационная администрация России "лишила статуса государственного" украинский язык на подконтрольной ей территории.
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