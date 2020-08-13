Кравчук допустил возможность расширения применения в ОРДЛО русского языка

13 августа, 2020, 17:38

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук допускает возможность более широкого применения русского языка на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей

Об этом он заявил в интервью Украинской радио .

"Если на Донбассе, в тех регионах, возникнет вопрос в отношении европейских законов о языках... Мы, ссылаясь на эти законы, можем внести не вопрос государственности русского языка, а вопросы применения. Потому что в Конституции предусмотрено, что государство будет делать все для того, чтобы национальные меньшинства и, прежде всего, русское меньшинство имели право развивать и применять свой язык. Это конституционный вопрос, а не вымышленный", - сообщил Кравчук.

Он отметил, что о предоставлении языку статуса государственного речь не идет.

"Исходя из Конституции и европейских законов, можно в этих регионах сделать шаги к более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского законодательства", - добавил Кравчук.

6 марта оккупационная администрация России "лишила статуса государственного" украинский язык на подконтрольной ей территории.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb