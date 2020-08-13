 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКравчук допустил возможность расширения применения в ОРДЛО русского языка

Кравчук допустил возможность расширения применения в ОРДЛО русского языка


фото: rubryka
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук допускает возможность более широкого применения русского языка на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей

Об этом он заявил в интервью Украинской радио .

"Если на Донбассе, в тех регионах, возникнет вопрос в отношении европейских законов о языках... Мы, ссылаясь на эти законы, можем внести не вопрос государственности русского языка, а вопросы применения. Потому что в Конституции предусмотрено, что государство будет делать все для того, чтобы национальные меньшинства и, прежде всего, русское меньшинство имели право развивать и применять свой язык. Это конституционный вопрос, а не вымышленный", - сообщил Кравчук.

Он отметил, что о предоставлении языку статуса государственного речь не идет.

"Исходя из Конституции и европейских законов, можно в этих регионах сделать шаги к более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского законодательства", - добавил Кравчук.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

13 августа, 2020 четверг

12 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать