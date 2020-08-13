Коронавирус: за сутки в Киеве обнаружили 133 инфицированных, два человека умерли

13 августа, 2020, 11:21

В 133 жителей столицы обнаружили коронавирус за минувшие сутки

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram .

"Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 149 киевлян. На сегодня в столице уже 10 002 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал мэр.

Заболели 73 женщины в возрасте от 18 до 72 лет, 53 мужчины в возрасте от 21 до 75 лет, 5 девочек от 1 до 14 лет и 2 мальчика - 3 и 14 лет.

Заболели в том числе и 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 38. В Соломенском - 19. Но в Деснянском районе - 16 случаев.

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