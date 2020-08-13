 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: за сутки в Киеве обнаружили 133 инфицированных, два человека умерли

Коронавирус: за сутки в Киеве обнаружили 133 инфицированных, два человека умерли


фото: reuters
В 133 жителей столицы обнаружили коронавирус за минувшие сутки

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram .

"Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 149 киевлян. На сегодня в столице уже 10 002 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал мэр.

Заболели 73 женщины в возрасте от 18 до 72 лет, 53 мужчины в возрасте от 21 до 75 лет, 5 девочек от 1 до 14 лет и 2 мальчика - 3 и 14 лет.

Заболели в том числе и 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 38. В Соломенском - 19. Но в Деснянском районе - 16 случаев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

13 августа, 2020 четверг

12 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать