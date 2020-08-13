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Espreso.tvОбществоКоронавирус в ВСУ: за сутки обнаружили почти 50 новых случаев заражения

Коронавирус в ВСУ: за сутки обнаружили почти 50 новых случаев заражения


фото: reuters
В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки на COVID-19 заболели 47 человек

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Из общего количества больных в сутки в учреждениях здравоохранения находятся 8 человек.

"Национальный военно-медицинский клинический центр" ГВКГ "- 1 работник ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 2 военнослужащих, Кропивницкая ЦРБ - 1 военнослужащий. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение ", - говорится в сообщении.

Остальные 39 больных лечатся дома под наблюдением врачей.

"На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 39 человек (Львовская область - 25 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Киевская область - 7 военнослужащих и 3 работника ВС Украины, Днепропетровская область - 1 военнослужащий, Черновицкая область - 1 военнослужащий)", - говорится в сообщении.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 727 человек, летальных исходов - 6.

Эпидемическая обстановка в Вооруженных Силах Украины. По состоянию на 10.00 13 августа в Вооруженных Силах Украины острой ...

Опубликовано Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины четверга, 13 Август 2020

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