Коронавирус в ВСУ: за сутки обнаружили почти 50 новых случаев заражения

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Из общего количества больных в сутки в учреждениях здравоохранения находятся 8 человек.

"Национальный военно-медицинский клинический центр" ГВКГ "- 1 работник ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 2 военнослужащих, Кропивницкая ЦРБ - 1 военнослужащий. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение ", - говорится в сообщении.

Остальные 39 больных лечатся дома под наблюдением врачей.

"На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 39 человек (Львовская область - 25 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Киевская область - 7 военнослужащих и 3 работника ВС Украины, Днепропетровская область - 1 военнослужащий, Черновицкая область - 1 военнослужащий)", - говорится в сообщении.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 727 человек, летальных исходов - 6.

Эпидемическая обстановка в Вооруженных Силах Украины. По состоянию на 10.00 13 августа в Вооруженных Силах Украины острой ... Опубликовано Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины четверга, 13 Август 2020 Напомним, в Украине за сутки обнаружили 1592 новых случая.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb