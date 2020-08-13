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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Николаеве восьмерых инфицированных перевели в отделение реанимации, пятеро из них - дети

Коронавирус: в Николаеве восьмерых инфицированных перевели в отделение реанимации, пятеро из них - дети

Восьмерых больных COVID-19 в Николаеве перевели в отделение реанимации, из них пятеро - дети

Об этом на своей странице в Facebook написала директор Николаевского областного Центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова.

"Утром 13 августа в нашем Центре лечения инфекционных заболеваний находится 71 пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. 50 городских жителей города Николаева. 8 переводим сейчас, к сожалению, в отделение реанимации. Из них 5 детей", - написала Федорова.

Она также обратила внимание местных властей на то, что в области до сих пор не решен вопрос с лечением от коронавирусной инфекции детей до 7 лет. Ведь их Центр не приспособлен для таких маленьких пациентов, нет соответствующего оборудования, питания. Городские же больницы, которые имеют инфекционное отделение, отказываются их принимать.

На утро (9 :: 00) в нашем Центре лечения инфекционных заболевания 68 пациентов с подтвержденными диагнозом коронавирусной ...

Опубликовано Светлана Фёдорова Среда, 12 августа 2020

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