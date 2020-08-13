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Espreso.tvОбществоКоронавирус на Львовщине: почти 11 с половиной тысяч больных и еще 4 смерти

Коронавирус на Львовщине: почти 11 с половиной тысяч больных и еще 4 смерти

За минувшие сутки на Львовщине подтвердили COVID-19 в 166 человек

По оперативным данным Львовского городского штаба по противодействию коронавируса, на утро 13 августа во Львове и Львовской области подтверждено 11 474 случая инфицирования коронавируса - это и в дальнейшем крупнейшее в Украине.

По вчерашние сутки лабораторные центры провели 1401 ПЦР-тест, коронавирус подтвердили в 166 человек, среди которых 68 львовян. Остаток проб в холодильнике - 741.

Сейчас во Львове и области болеют 8059 человек 3101 пациент выздоровел. В течение суток подтверждено выздоровление в 61 человека, но одновременно 4 человека умерли в результате осложнений от коронавирусной инфекции. Таким образом количество летальных случаев на Львовщине возросло до 314.

Из тех, кто лечится в стационарах, больше пациентов находятся в областной инфекционной больницы - 191 человек, из них семеро больных - в реанимации, еще трое - на аппаратах ИВЛ.

Напомним, в Украине COVID-19 подтвердили в 1592 человек, общее число заболевших в стране достигло 86 140 человек.

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