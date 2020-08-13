Клуб Бекхэма подписал контракт с чемпионом мира из "Ювентуса"

13 августа, 2020, 15:55

Американский футбольный клуб "Интер Майами" подписал контракт с французским полузащитником "Ювентуса" Блезом Матюиди

Об этом сообщает "Интер Майами" в twitter.

Матюиди перешел в американский клуб, принадлежащий бывшему английскому футболисту Дэвиду Бекхэму, на правах свободного агента. 33-летний француз накануне расторг контракт с итальянским "Ювентусом" по обоюдному согласию.

В нынешнем сезоне Матюиди сыграл за "Ювентус" 45 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

В 2018 году вместе со сборной Франции Блез Матюиди выиграл чемпионат мира. Всего на его счету 84 матча и 9 голов в национальной команде.

12 августа стало известно, что Блез Матюиди оставляет "Ювентус" на правах свободного агента.

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