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Espreso.tvСпортКлуб Бекхэма подписал контракт с чемпионом мира из "Ювентуса"

Клуб Бекхэма подписал контракт с чемпионом мира из "Ювентуса"


фото: Getty Images
Американский футбольный клуб "Интер Майами" подписал контракт с французским полузащитником "Ювентуса" Блезом Матюиди

Об этом сообщает "Интер Майами" в twitter.

Матюиди перешел в американский клуб, принадлежащий бывшему английскому футболисту Дэвиду Бекхэму, на правах свободного агента. 33-летний француз накануне расторг контракт с итальянским "Ювентусом" по обоюдному согласию.

В нынешнем сезоне Матюиди сыграл за "Ювентус" 45 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

В 2018 году вместе со сборной Франции Блез Матюиди выиграл чемпионат мира. Всего на его счету 84 матча и 9 голов в национальной команде.

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