Клуб Бекхэма подписал контракт с чемпионом мира из "Ювентуса"
13 августа, 2020, 15:55
Американский футбольный клуб "Интер Майами" подписал контракт с французским полузащитником "Ювентуса" Блезом Матюиди
Об этом сообщает "Интер Майами" в twitter.
Матюиди перешел в американский клуб, принадлежащий бывшему английскому футболисту Дэвиду Бекхэму, на правах свободного агента. 33-летний француз накануне расторг контракт с итальянским "Ювентусом" по обоюдному согласию.
В нынешнем сезоне Матюиди сыграл за "Ювентус" 45 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
В 2018 году вместе со сборной Франции Блез Матюиди выиграл чемпионат мира. Всего на его счету 84 матча и 9 голов в национальной команде.
- Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 13, 2020
Welcome to Inter Miami, @MATUIDIBlaise ! pic.twitter.com/clBmlWUna1
- 12 августа стало известно, что Блез Матюиди оставляет "Ювентус" на правах свободного агента.
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