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Espreso.tvОбществоКанадские военные отремонтировали детскую площадку на Львовщине

Канадские военные отремонтировали детскую площадку на Львовщине

14 военных из Объединенной целевой группы согласились скрасить жизнь детей Львовского детского приюта

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Канады в Украине, передает "Еспресо.Захид".

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В течение четырех дней военнослужащие ОП Юнифаер работали над ремонтом детской площадки Львовского государственного детского приюта. Три команды солдат, используя краски и цемент, своими силами вернули площадке ее надлежащее состояние.

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"Особая благодарность выражается сержанту Уэйну Доулу, который сделал существенный вклад в этот проект. Благотворительные мероприятия демонстрируют неизменную щедрость и поддержку Операции ЮНИФАЕР украинскому обществу. Каждое посещение детского дома улучшает и делает ярче жизнь детей и является инвестицией в украинское общество", - говорится в сообщении .

В дальнейшем канадские военные планируют ремонт еще одной площадки в Золочеве.

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