Канадские военные отремонтировали детскую площадку на Львовщине

13 августа, 2020, 18:53

14 военных из Объединенной целевой группы согласились скрасить жизнь детей Львовского детского приюта

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Канады в Украине, передает "Еспресо.Захид".

В течение четырех дней военнослужащие ОП Юнифаер работали над ремонтом детской площадки Львовского государственного детского приюта. Три команды солдат, используя краски и цемент, своими силами вернули площадке ее надлежащее состояние.

"Особая благодарность выражается сержанту Уэйну Доулу, который сделал существенный вклад в этот проект. Благотворительные мероприятия демонстрируют неизменную щедрость и поддержку Операции ЮНИФАЕР украинскому обществу. Каждое посещение детского дома улучшает и делает ярче жизнь детей и является инвестицией в украинское общество", - говорится в сообщении .

В дальнейшем канадские военные планируют ремонт еще одной площадки в Золочеве.