Канадские военные отремонтировали детскую площадку на Львовщине
Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Канады в Украине, передает "Еспресо.Захид".
В течение четырех дней военнослужащие ОП Юнифаер работали над ремонтом детской площадки Львовского государственного детского приюта. Три команды солдат, используя краски и цемент, своими силами вернули площадке ее надлежащее состояние.
"Особая благодарность выражается сержанту Уэйну Доулу, который сделал существенный вклад в этот проект. Благотворительные мероприятия демонстрируют неизменную щедрость и поддержку Операции ЮНИФАЕР украинскому обществу. Каждое посещение детского дома улучшает и делает ярче жизнь детей и является инвестицией в украинское общество", - говорится в сообщении .
В дальнейшем канадские военные планируют ремонт еще одной площадки в Золочеве.
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