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Espreso.tvМирInstagram обвинили в незаконном сборе биометрических данных 100 млн пользователей

Instagram обвинили в незаконном сборе биометрических данных 100 млн пользователей

Гражданин Калифорнии подал в суд на социальную сеть Instagram компании Facebook за незаконный сбор биометрических данных пользователей

Об этом сообщает Independent.

Компанию Facebook обвиняют в хранении данных более 100 млн пользователей Instagram и незаконном получении выгоды из этой информации.

Согласно иску, эта практика нарушает закон штата Иллинойс о конфиденциальности, который прямо запрещает нелегальный сбор биометрических данных.

За нарушение конфиденциальности Facebook могут выписать штраф в размере от $1 тыс. до $5 тыс. за каждый случай, если докажут, что компания действовала умышленно. Согласно данным дела, Facebook стала оповещать пользователей Instagram о сборе биометрических только в начале этого года.

Ранее корпорация предложила заплатить $650 млн для урегулирования дела, в котором ее обвинили в незаконном сборе биометрических данных с помощью инструмента для отметки фото в Facebook.

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