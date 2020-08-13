Instagram обвинили в незаконном сборе биометрических данных 100 млн пользователей
Об этом сообщает Independent.
Компанию Facebook обвиняют в хранении данных более 100 млн пользователей Instagram и незаконном получении выгоды из этой информации.
Согласно иску, эта практика нарушает закон штата Иллинойс о конфиденциальности, который прямо запрещает нелегальный сбор биометрических данных.
За нарушение конфиденциальности Facebook могут выписать штраф в размере от $1 тыс. до $5 тыс. за каждый случай, если докажут, что компания действовала умышленно. Согласно данным дела, Facebook стала оповещать пользователей Instagram о сборе биометрических только в начале этого года.
Ранее корпорация предложила заплатить $650 млн для урегулирования дела, в котором ее обвинили в незаконном сборе биометрических данных с помощью инструмента для отметки фото в Facebook.
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