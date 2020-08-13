Грозовые дожди, ветер и до +28°C: синоптик Наталья Диденко о погоде 14 августа

13 августа, 2020, 15:05

14 августа температура воздуха в Украине прогреется от +18°C до +28°C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

Синоптик сообщила, что на значительной части территории Украины осадки маловероятны, только в Сумской, Полтавской и Харьковской областях пройдут отдельные грозовые дожди.

Ветер будет преимущественно северный, в западных областях - юго-восточный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха высшей ожидается на юге и западе, +24...+28°C, на остальной территории +20...+25°C. Местами в северной части +18...+20°C.

В Киеве 14-го августа ожидается сухая погода с температурой воздуха +21...+23°C.

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