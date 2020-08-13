 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоФиларет написал письмо Трампу: просит "помощи в борьбе за права верующих УПЦ КП"

Филарет написал письмо Трампу: просит "помощи в борьбе за права верующих УПЦ КП"


фото: spzh.news
Бывший предстоятель УПЦ (Киевского патриархата) Филарет обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу и попросил его поддержки "в борьбе за свободу совести и религий, права верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата принадлежать к той церкви, которую они сами определили"

Текст письма опубликован на сайте УПЦ КП.

Кроме того, Филарет предостерег Трампа от того, "чтобы чиновники Государственного департамента США становились жертвами манипуляторов, вмешивались в чисто внутреннерелигиозными украинские дела".

"К сожалению, некоторые злые силы используют авторитет США в Украине для нарушения прав человека в нашей стране, антидемократическими методами навязывают свое видение конфессиональной принадлежности, привлекая к этому также представителей Государственного департамента США (например, визит 31.01.2020 г. Государственного секретаря Майка Помпео в Киев, в Михайловский Златоверхий монастырь, был использован представителями Православной церкви Украины в своих пропагандистских целях)", - говорится в письме.

Филарет также заявляет, что УПЦ КП в январе 2019 года "была незаконно лишена права юридического лица (снята с государственной регистрации), а верующих дискриминируют в выборе конфессии".

"К сожалению, Константинопольский патриарх Варфоломей в 2019 году предоставил Украинской церкви томос не настоящей автокефалии, а вручил документ зависимости от себя и сегодня он настаивает на ликвидации Киевского патриархата. Но значительная часть православных верующих Украины твердо решила и в дальнейшем оставаться в УПЦ Киевского патриархата", - говорится в письме.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

13 августа, 2020 четверг

12 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать