Филарет написал письмо Трампу: просит "помощи в борьбе за права верующих УПЦ КП"
Текст письма опубликован на сайте УПЦ КП.
Кроме того, Филарет предостерег Трампа от того, "чтобы чиновники Государственного департамента США становились жертвами манипуляторов, вмешивались в чисто внутреннерелигиозными украинские дела".
"К сожалению, некоторые злые силы используют авторитет США в Украине для нарушения прав человека в нашей стране, антидемократическими методами навязывают свое видение конфессиональной принадлежности, привлекая к этому также представителей Государственного департамента США (например, визит 31.01.2020 г. Государственного секретаря Майка Помпео в Киев, в Михайловский Златоверхий монастырь, был использован представителями Православной церкви Украины в своих пропагандистских целях)", - говорится в письме.
Филарет также заявляет, что УПЦ КП в январе 2019 года "была незаконно лишена права юридического лица (снята с государственной регистрации), а верующих дискриминируют в выборе конфессии".
"К сожалению, Константинопольский патриарх Варфоломей в 2019 году предоставил Украинской церкви томос не настоящей автокефалии, а вручил документ зависимости от себя и сегодня он настаивает на ликвидации Киевского патриархата. Но значительная часть православных верующих Украины твердо решила и в дальнейшем оставаться в УПЦ Киевского патриархата", - говорится в письме.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-