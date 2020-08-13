Филарет написал письмо Трампу: просит "помощи в борьбе за права верующих УПЦ КП"

13 августа, 2020, 17:24

Бывший предстоятель УПЦ (Киевского патриархата) Филарет обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу и попросил его поддержки "в борьбе за свободу совести и религий, права верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата принадлежать к той церкви, которую они сами определили"

Текст письма опубликован на сайте УПЦ КП.

Кроме того, Филарет предостерег Трампа от того, "чтобы чиновники Государственного департамента США становились жертвами манипуляторов, вмешивались в чисто внутреннерелигиозными украинские дела".

"К сожалению, некоторые злые силы используют авторитет США в Украине для нарушения прав человека в нашей стране, антидемократическими методами навязывают свое видение конфессиональной принадлежности, привлекая к этому также представителей Государственного департамента США (например, визит 31.01.2020 г. Государственного секретаря Майка Помпео в Киев, в Михайловский Златоверхий монастырь, был использован представителями Православной церкви Украины в своих пропагандистских целях)", - говорится в письме.

Филарет также заявляет, что УПЦ КП в январе 2019 года "была незаконно лишена права юридического лица (снята с государственной регистрации), а верующих дискриминируют в выборе конфессии".

"К сожалению, Константинопольский патриарх Варфоломей в 2019 году предоставил Украинской церкви томос не настоящей автокефалии, а вручил документ зависимости от себя и сегодня он настаивает на ликвидации Киевского патриархата. Но значительная часть православных верующих Украины твердо решила и в дальнейшем оставаться в УПЦ Киевского патриархата", - говорится в письме.