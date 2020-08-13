Флаг Львова и герб Мукачево подняли на горе Арарат

13 августа, 2020, 17:37

Группа, в составе которой было три четверти украинских альпинистов покорила 5 137-метровую вершину

Об этом "Еспресо.Захид" рассказал альпинист Роман Городечный.

"Мы были в постоянной подготовке. Должны были идти летом на К2 (гора Чогори), но из-за карантина подъем на одну из гор закрыли и остался только Арарат. Поэтому мы активно бегали, плавали, занимались боксом и с уже стандартной командой пошли на гору", - рассказал Роман.

Источник фото: Facebook Роман Городечный

Роман стал первым львовянином, который покорил Эверест. Вместе с мужем на вершину поднялись основатель группы-организатора похода компании "Кулуар" Тарас Поздний, и альпинист Петр Семиренко. Именно с последним два года назад львовянин и поднялся на высочайшую вершину мира.

В параллельной команде, которая поднялась на Арарат, была еще Ирина Галай из Мукачево. Девушка взяла с собой изображение герба своего города. Кстати, она также является первой украинкой, которая поднялась на Эверест.

"Я горжусь моими друзьями, которые стояли со мной в этот день на вершине. Для некоторых это была первая высокая гора, которую они никогда не забудут. Ходите в горы. Это невероятные впечатления и очень сильная мотивация", - рассказывает Ирина.

Источник фото: Facebook Irina Galay

Добавим, что Арарат - это потухший вулкан, вершина которого покрыта снегом, расположенный на Армянском нагорье в Турции.