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Espreso.tvОбществоЕсли бы выборы в Украине происходили в июле, Зеленский набрал бы 33.4%, партия "Слуга народа" - 25,5%, - опрос

Если бы выборы в Украине происходили в июле, Зеленский набрал бы 33.4%, партия "Слуга народа" - 25,5%, - опрос


фото: reuters
Если бы выборы в Украине происходили в конце июля, во второй тур вышли бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Об этом свидетельствуют данные совместного исследования SOCIS и Центра Разумкова.

По результатам опроса, вероятные кандидаты в президенты набрали бы такие проценты, среди тех, кто определился:

В то же время, во втором туре Зеленский бы победил с результатом в 68,4% голосов среди тех, кто определился, а Петр Порошенко получил бы соответственно 31,6%.

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Отметим, 25% ответили, что не голосовали бы в таком случае, а еще 10,3% отказались дать ответ.

Если бы выборы в ВРУ прошли в это же время, в парламент попали бы 5 партий:

"Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" "Батькивщина" и внепарламентская партия "Сила и честь".

За "Слугу народа" проголосовали бы 25,5% опрошенных из тех, кто определился и пойдет на выборы, за "ОПЗЖ" - 18,3%, за "Евросолидарнисть" - 18,1%, за "Батькивщину" - 10,4 %. Кроме того, 6,5% тех, кто определился, намерены проголосовать за партию "Сила и честь", не представленную в нынешнем составе Верховной Рады.

Другие партии не преодолели бы 5-процентный барьер. В частности, за Радикальную партию Олега Ляшко намерены проголосовать 2,8% тех, кто определился, за Партию Шария - 2,5%, за партию "Голос" - 2,2%, за партию "Свобода" - 2%. От 1% до 2% набрали бы партии "Украинский стратегия Гройсмана", "Гражданская позиция", "Оппозиционный блок" и Партия зеленых Украины.

Опрос проводился в период 21-28 июля среди 4000 совершеннолетних респондентов во всех регионах методом face to face, кроме временно оккупированных территорий.

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