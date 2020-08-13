До 20 августа в Киеве на Шулявском путепроводе ограничат движение

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Движение транспорта на Шулявском путепроводе сегодня ночью частично ограничат до 20 августа. На путепроводе устраивать верхние слои асфальтобетонного покрытия и наносить дорожную разметку", - говорится в сообщении.

Работы продлятся на основном проезде и на подходах со стороны улицы Вадима Гетьмана и улицы А. Довженко. Таким образом, частичное ограничение движения будет происходить с 00:30 14 августа до 05:00 20 августа.

Напомним, в августе на ряде улиц Киева ограничивать или перекрывать движение в связи со съемками фильма Netflix .

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