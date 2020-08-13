До 20 августа в Киеве на Шулявском путепроводе ограничат движение
13 августа, 2020, 13:47
С 14 до 20 августа в Киеве ограничат движение транспорта на Шулявском путепроводе, там будут устраивать верхние слои асфальтобетонного покрытия и наносить дорожную разметку
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Движение транспорта на Шулявском путепроводе сегодня ночью частично ограничат до 20 августа. На путепроводе устраивать верхние слои асфальтобетонного покрытия и наносить дорожную разметку", - говорится в сообщении.
Работы продлятся на основном проезде и на подходах со стороны улицы Вадима Гетьмана и улицы А. Довженко. Таким образом, частичное ограничение движения будет происходить с 00:30 14 августа до 05:00 20 августа.
- Напомним, в августе на ряде улиц Киева ограничивать или перекрывать движение в связи со съемками фильма Netflix .
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