Бесконтактная оплата и до четырех человек за столом: Минздрав обнародовал рекомендации по посещению кафе и ресторанов

13 августа, 2020, 16:57

Из-за увеличения случаев заболевания коронавирусом Министерство здравоохранения обнародовало рекомендации по посещению заведений общественного питания

Советы пресс-служба МЗ обнародовала в Facebook.

"Используйте санитайзеры в заведениях питания, платите за заказ бесконтактно, снимайте защитную маску непосредственно перед едой, отдыхайте вместе с друзьями, но не более 4 человек за столиком", - говорится в рекомендациях.

Также следует придерживаться масочного режима при перемещении по заведению. Для ознакомления с меню можно использовать QR-код для расчетов и банковские карты.

Напомним, по состоянию на утро 13 августа коронавирусом заболели еще 1 592 украинца .

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