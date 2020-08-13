Беларусь: в Бресте задержали еще одного украинца, - МИД
Об этом повыдомляе пресс-служба МИД Украины в Telegram.
12 августа в консульство Украины в городе Берестя (Брест) обратились родственники гражданина Украины, который 11 августа не вернулся домой с работы.
"Консульство сразу начало поиск и установило, что 11 августа его задержали в Бресте (как протестующего) и он находится сейчас в местном СИЗО", - говорится в сообщении.
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В МИД заявили, что украинские консулы встретятся с руководством белорусских правоохранительных органов с целью выяснения всех обстоятельств задержания и оказания необходимой консульско-правовой помощи.
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"Ситуация находится на контроле консульства Украины в Бресте и МИД Украины. Более подробная информация будет предоставлена дополнительно. Наши дипломаты в Беларуси продолжают проверять наличие украинцев среди задержанных или пострадавших", - добавили в министерстве.
- Напомним, после дня выборов, в ночь с 9 на 10 августа в Беларуси задержали более 3 тыс. человек. На следующий день во время протестов МВД сообщил о 1 тыс. задержанных. В ночь с 12 на 13 августа задержали около 700 граждан.
- 12 августа министерство иностранных дел Украины подтвердило задержание двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева
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