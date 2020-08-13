Авиакомпания SkyUp представила предварительный перечень маршрутов из Львова на зимний сезон
13 августа, 2020, 16:02
Известно, что пассажиры львовского аэропорта с 25 октября смогут отправиться с украинским лоукостером в Неаполь, Прагу, Париж, Дубай и Тель-Авив
Об этом корреспонденту Еспресо.Захид сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Сегодня, 13 августа, перевозчик объявил о таких направлениях со Львова на зимний сезон:
Львов - Дубай - Львов: среда, суббота. От 4 110 грн
Львов - Неаполь - Львов: понедельник, пятница. От 1 044 грн
Львов - Прага - Львов: вторник, четверг, воскресенье. От 1 017 грн
Львов - Париж (Бове) - Львов: вторник, пятница. От 1 182 грн
Львов - Тель-Авив - Львов: четверг, воскресенье. От 2 845 грн.
Билеты уже в продаже на сайте перевозчика.
Все билеты продают с учетом ручной клади весом до 7 кг и размером 55х40х20. Подробнее о ее параметрах и других требованиях при перелетах можно узнать по ссылке.
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