 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАвиакомпания SkyUp представила предварительный перечень маршрутов из Львова на зимний сезон

Авиакомпания SkyUp представила предварительный перечень маршрутов из Львова на зимний сезон


фото: avianews
Известно, что пассажиры львовского аэропорта с 25 октября смогут отправиться с украинским лоукостером в Неаполь, Прагу, Париж, Дубай и Тель-Авив

Об этом корреспонденту Еспресо.Захид сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Сегодня, 13 августа, перевозчик объявил о таких направлениях со Львова на зимний сезон:

Львов - Дубай - Львов: среда, суббота. От 4 110 грн

Львов - Неаполь - Львов: понедельник, пятница. От 1 044 грн

Львов - Прага - Львов: вторник, четверг, воскресенье. От 1 017 грн

Львов - Париж (Бове) - Львов: вторник, пятница. От 1 182 грн

Львов - Тель-Авив - Львов: четверг, воскресенье. От 2 845 грн.

Билеты уже в продаже на сайте перевозчика.

Все билеты продают с учетом ручной клади весом до 7 кг и размером 55х40х20. Подробнее о ее параметрах и других требованиях при перелетах можно узнать по ссылке.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

13 августа, 2020 четверг

12 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать