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Espreso.tvОбществоАстрономы обнаружили новую галактику, похожую на огненное кольцо

Астрономы обнаружили новую галактику, похожую на огненное кольцо


фото: New Atlas
Группа международных астрономов обнаружила во Вселенной новую галактику SPT0418-47, чья структура очень похожа на галактику Млечный Путь, в которой расположена Солнечная система

Об этом сообщает портал New Atlas, передает Укринформ.

Галактика находится на расстоянии около 12 млрд световых лет от Земли.

"Этот результат - прорыв в области образования галактик, он показывает, что структуры, которые мы наблюдаем в соседних спиральных галактиках и в нашем Млечном Пути, уже существовали 12 млрд лет назад", - заявила руководитель исследовательской группы Франческа Риццо.

Несмотря на то, что это может быть самая отдаленная галактика, которую когда-либо видели люди, команда астрономов прогнозирует, что SPT0418-47 может эволюционировать в другого "зверя", а именно - эллиптическую галактику, больше напоминает раздавленное космическое пространство, где новые звезды образуются не слишком быстро.

Исследователи отмечают, что открытие столь хорошо организованной галактики в ранней Вселенной потребует от людей переосмысление знаний об эволюции галактик.

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