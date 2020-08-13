Астрономы обнаружили новую галактику, похожую на огненное кольцо

Об этом сообщает портал New Atlas, передает Укринформ.

Галактика находится на расстоянии около 12 млрд световых лет от Земли.

"Этот результат - прорыв в области образования галактик, он показывает, что структуры, которые мы наблюдаем в соседних спиральных галактиках и в нашем Млечном Пути, уже существовали 12 млрд лет назад", - заявила руководитель исследовательской группы Франческа Риццо.

Несмотря на то, что это может быть самая отдаленная галактика, которую когда-либо видели люди, команда астрономов прогнозирует, что SPT0418-47 может эволюционировать в другого "зверя", а именно - эллиптическую галактику, больше напоминает раздавленное космическое пространство, где новые звезды образуются не слишком быстро.

Исследователи отмечают, что открытие столь хорошо организованной галактики в ранней Вселенной потребует от людей переосмысление знаний об эволюции галактик.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb