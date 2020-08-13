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Espreso.tvОбщество1800 км от Ужгорода до Мариуполя: ветераны проведут велопробег в память о собратьях

1800 км от Ужгорода до Мариуполя: ветераны проведут велопробег в память о собратьях

Четверо ветеранов в течение 16-28 августа проедут 11 областей, по дорое будут встречаться с боевыми товарищами

Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов, информирует Еспресо.Запад.

Велопробег ветеранов войны "Почтим память защитников Украины" состоится по случаю Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Его организаторами являются четверо ветеранов войны в Афганистане и современной российско-украинской войны. Мероприятие проходит при поддержке Министерства по делам ветеранов Украины.

Ветераны войны планируют преодолеть около 1800 км Украине, проехав по маршруту Ужгород - Мариуполь. По дороге они посетят Стрый, Рогатин, Тернополь, Хмельницкий, Винницу, Житомир, Киев, Лубны, Полтаву, Днепр, Запорожье и Бердянск.

Маршрут пройдет через 11 областей и в каждой из них ребята будут встречи с собратьями. Стартует он 16, а завершается 28 августа. На следующий день, 29 августа, участники велозаезда примут участие в мероприятиях по случаю Дня памяти защитников Украины.

"Цель нашего велопробега, во-первых, чествование наших героев, а наряду с этим - показать пример, показать, что есть ветеранский спорт. Наше министерство сейчас развивает такое направление, он у нас есть в работе как спортивная реабилитация. Что это такое, я ощутил на себе, после Афганистана, где вообще провел более полугода в госпиталях, после чего задумался о своем здоровье, начал заниматься. Кстати, я и раньше занимался, потому что служил в десанте, физкультурой и спортом. Велосипед, после того, как я вышел на пенсию (а я прослужил 36 лет в Вооруженных силах), стал для меня и хобби, и отдушиной - это для меня и реабилитация, и медитация и все что угодно ", - рассказал Иван Балашов, капитан команды участников велопробега, начальник отдела в Закарпатской области Министерства по делам ветеранов Украины

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