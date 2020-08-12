Зеленский подписал закон об оборонных закупках

12 августа, 2020, 21:16

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Закон № 808-ІХ "Об оборонных закупках", который Верховная Рада приняла 17 июля, определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенности осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны.

Закон предусматривает гармонизацию законодательства Украины в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81/ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Законом определяется порядок осуществления государственного и демократичного гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

Целью закона является определение правовых основ для обеспечения материально-технических и научных потребностей сектора безопасности и обороны государства путем эффективного и прозрачного осуществления оборонных закупок с соблюдением мер защиты национальных интересов.

Документ направлен на создание конкурентной среды, предотвращения коррупции в сфере оборонных закупок, развитие добросовестной конкуренции, а также обеспечение эффективного и прозрачного планирования, реализации и контроля за осуществлением оборонных закупок.

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