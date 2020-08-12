 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗаказчик убийства женщины с Закарпатья может сесть на 15 лет

Заказчик убийства женщины с Закарпатья может сесть на 15 лет


фото: Facebook Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України
Подыскав киллера, заказчик предоставил фото и подробно рассказал о распорядке дня будущей жертвы

Об этом сообщают в Facebook Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Информация о подготовке убийства жительницы Тячевского района поступила к оперативникам управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции. Чтобы спасти жизнь женщине, необходимо было как можно быстрее установить личности заказчика и киллера, мотивы преступления и провести меры по их задержанию.

Полицейские выяснили, что заказал убийство женщины местный житель. Мужчина занимался бизнесом и имел конфликт с руководителем магазина, где женщина работала продавщицей. Она стала свидетелем разговора, в котором мужчина обещал разобраться с ее руководителем.

Узнав об этом, тот решил избавиться от нежелательного свидетеля, несмотря на давние дружеские отношения. Подыскав киллера, заказчик предоставил фото, подробно рассказал о распорядке дня будущей жертвы, ее жилье и место работы.

Впоследствии оперативники установили личность киллера, склонили его к конфиденциальному сотрудничеству и инсценировали убийство потерпевшей. Заказчику показали фотографию якобы убитой женщины, после чего он передал вознаграждение исполнителю. Чтобы обеспечить себе алиби, заказчик планировал выехать в столицу.

В ночь на 29 апреля этого года, при попытке покинуть пределы области, оперативники совместно с детективами следственного управления полиции при процессуальном руководстве областной прокуратуры и при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали злоумышленника. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. ст. 15 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

null

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершили, обвинительный акт направили в Тячевский районный суд Закарпатской области. За содеянное обвиняемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 августа, 2020 среда

больше новостей

12 августа, 2020 среда

11 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать