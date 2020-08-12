Заказчик убийства женщины с Закарпатья может сесть на 15 лет
Об этом сообщают в Facebook Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Информация о подготовке убийства жительницы Тячевского района поступила к оперативникам управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции. Чтобы спасти жизнь женщине, необходимо было как можно быстрее установить личности заказчика и киллера, мотивы преступления и провести меры по их задержанию.
Полицейские выяснили, что заказал убийство женщины местный житель. Мужчина занимался бизнесом и имел конфликт с руководителем магазина, где женщина работала продавщицей. Она стала свидетелем разговора, в котором мужчина обещал разобраться с ее руководителем.
Узнав об этом, тот решил избавиться от нежелательного свидетеля, несмотря на давние дружеские отношения. Подыскав киллера, заказчик предоставил фото, подробно рассказал о распорядке дня будущей жертвы, ее жилье и место работы.
Впоследствии оперативники установили личность киллера, склонили его к конфиденциальному сотрудничеству и инсценировали убийство потерпевшей. Заказчику показали фотографию якобы убитой женщины, после чего он передал вознаграждение исполнителю. Чтобы обеспечить себе алиби, заказчик планировал выехать в столицу.
В ночь на 29 апреля этого года, при попытке покинуть пределы области, оперативники совместно с детективами следственного управления полиции при процессуальном руководстве областной прокуратуры и при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали злоумышленника. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. ст. 15 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершили, обвинительный акт направили в Тячевский районный суд Закарпатской области. За содеянное обвиняемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-