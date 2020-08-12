Задержанногой в Минске главреда "Нашей Нивы" нашли в тюрьме за 55 км от столицы
Об этом сообщает "Наша Нива" в Telegram.
"Он нашелся в тюрьме города Жодино", - отметила редакция издания, добавив, что представители МВД нашли журналиста и доставят его в Минск.
Журналисты подчеркнули, что сотрудники МВД везут журналиста в Минск.
"Сегодня в интернет-пространстве активно муссируется тема задержаний журналистов. В очередной раз обращаем внимание, что в подавляющем большинстве случаев таких доставленных отпускают без составления административного протокола. Мы понимаем, что эти люди также занимаются своей профессиональной деятельностью!" - отметили в МВД страны.
Напомним, ранее сообщалось, что главный редактор издания "Наша Нива" более суток не выходил на связь, а его местонахождение неизвестно.
- Отметим, в ночь с 11 на 12 августа в Беларуси задержали более 1 тыс. человек
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