Задержанногой в Минске главреда "Нашей Нивы" нашли в тюрьме за 55 км от столицы

12 августа, 2020, 17:26

12 августа главного редактора "Нашей Нивы" Егора Марциновича, задержанного накануне силовиками, нашли в тюрьме города Жодино Минской области

Об этом сообщает "Наша Нива" в Telegram.

"Он нашелся в тюрьме города Жодино", - отметила редакция издания, добавив, что представители МВД нашли журналиста и доставят его в Минск.

Журналисты подчеркнули, что сотрудники МВД везут журналиста в Минск.

"Сегодня в интернет-пространстве активно муссируется тема задержаний журналистов. В очередной раз обращаем внимание, что в подавляющем большинстве случаев таких доставленных отпускают без составления административного протокола. Мы понимаем, что эти люди также занимаются своей профессиональной деятельностью!" - отметили в МВД страны.

Напомним, ранее сообщалось, что главный редактор издания "Наша Нива" более суток не выходил на связь, а его местонахождение неизвестно.

Отметим, в ночь с 11 на 12 августа в Беларуси задержали более 1 тыс. человек

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