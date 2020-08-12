Из-за взрывов в Бейруте повреждено 8 тыс. зданий, среди них 50 памятников
12 августа, 2020, 22:12
Власти Ливана сообщила, что взрывы в порту Бейрута, нанесли ущерб 8 тыс. зданий, в том числе пострадали 50 археологических памятников
Об этом сообщает Middle East Monitor.
Генеральный секретарь Комиссии Мохаммед Хаир заявил, что комиссия вскоре закончит подсчет объема материального ущерба, причиненного мощными взрывами.
Масштабы повреждений варьируются в зависимости от близости к порту.
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва .
- Взрывная волна достигла Кипра, расположенного в 250 км к юго-западу от города.
- Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 тысяч человек без жилья, ущерб оценивается более чем в $3 млрд.
- По состоянию на 9 августа, число погибших в результате мощного взрыва в порту выросло до 220.
- В городе вспыхнули антиправительственные протесты .
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