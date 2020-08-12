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Espreso.tvОбществоИз-за взрывов в Бейруте повреждено 8 тыс. зданий, среди них 50 памятников

Из-за взрывов в Бейруте повреждено 8 тыс. зданий, среди них 50 памятников

Власти Ливана сообщила, что взрывы в порту Бейрута, нанесли ущерб 8 тыс. зданий, в том числе пострадали 50 археологических памятников

Об этом сообщает Middle East Monitor.

Генеральный секретарь Комиссии Мохаммед Хаир заявил, что комиссия вскоре закончит подсчет объема материального ущерба, причиненного мощными взрывами.

Масштабы повреждений варьируются в зависимости от близости к порту.

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