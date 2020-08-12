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Espreso.tvСпортИтальянский клуб предложил 9,5 млн евро за форварда "Динамо" Супрягу

Итальянский клуб предложил 9,5 млн евро за форварда "Динамо" Супрягу


фото: fcdynamo.kiev.ua
Итальянская "Болонья" продолжает работать над трансфером форварда "Динамо" Владислава Супряги

Об этом сообщает TuttoBolognaWeb.

Итальянский клуб предлагает за украинца 9,5 млн евро + бонусы и надеется, что эта сумма удовлетворит руководство "Динамо".

В Италии готовы незначительно увеличить предложение, поскольку опасаются, что трансфер может выйти за рамки клубного бюджета.

Прошлый сезон 20-летний Владислав Супряга провел на правах аренды в "Днепре-1". В общем провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 ассист. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 2,7 млн евро.

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