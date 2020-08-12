Итальянский клуб предложил 9,5 млн евро за форварда "Динамо" Супрягу
12 августа, 2020, 19:21
Итальянская "Болонья" продолжает работать над трансфером форварда "Динамо" Владислава Супряги
Об этом сообщает TuttoBolognaWeb.
Итальянский клуб предлагает за украинца 9,5 млн евро + бонусы и надеется, что эта сумма удовлетворит руководство "Динамо".
В Италии готовы незначительно увеличить предложение, поскольку опасаются, что трансфер может выйти за рамки клубного бюджета.
Прошлый сезон 20-летний Владислав Супряга провел на правах аренды в "Днепре-1". В общем провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 ассист. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 2,7 млн евро.
- 5 августа стало известно, что "Динамо" готово продать форварда Владислава Супрягу в чемпионат Италии по 8-10 млн евро.
- 6 августа сообщалось, что "Болонья" и киевское "Динамо" ведут переговоры о трансфере форварда Владислава Супряги.
- 11 августа сообщалось, что руководство "Динамо" хочет получить 15 млн евро от итальянской "Болоньи" за форварда Владислава Супрягу.
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