Взрывы в Бейруте: Спецслужбы Ливана за две недели до трагедии сообщали правительство об опасности
Об этом сообщает Reuters .
Агентство ссылается на письмо, отправленное президенту Ливана Мишелю Ауну и премьеру Хассану Диабу 20 июля по итогам отчета о хранении 2750 тонн нитрата аммония в порту Бейрута. Ранее документы были засекречены из-за опасений, что эти данные могут использовать для теракта.
В письме призвали "немедленно" убрать опасные вещества из порта. Один из чиновников, который причастен к написанию письма, заявил Reuters, что в документе прямо говорилось о том, что при взрыве опасные вещества могут разрушить Бейрут.
В правительстве Ливана подтвердили получение письма за 14 дней до взрыва и заявили, что сразу же передали информацию в Высший совет обороны:
"Действующий кабинет министров (уже ушел в отставку в полном составе, - НВ) получил письмо за 14 дней до взрыва и отреагировал на него за считанные дни. Предыдущие администрации работали более шести лет и ничего не делали".
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва .
- Взрывная волна достигла Кипра , находящегося в 250 км к юго-западу от города.
- Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 тыс. людей без жилья , ущерб оценивается более чем в $3 млрд.
- По состоянию на 9 августа, число погибших в результате мощного взрыва в порту выросло до 220.
- В городе вспыхнули антиправительственные протесты .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
-
Читайте также
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-