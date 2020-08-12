Взрывы в Бейруте: Спецслужбы Ливана за две недели до трагедии сообщали правительство об опасности

12 августа, 2020, 10:58

Спецслужбы Ливана в июле этого года предупреждали власти страны о взрывчатых веществах в порту Бейрута, которые могут разрушить город

Об этом сообщает Reuters .

Агентство ссылается на письмо, отправленное президенту Ливана Мишелю Ауну и премьеру Хассану Диабу 20 июля по итогам отчета о хранении 2750 тонн нитрата аммония в порту Бейрута. Ранее документы были засекречены из-за опасений, что эти данные могут использовать для теракта.

В письме призвали "немедленно" убрать опасные вещества из порта. Один из чиновников, который причастен к написанию письма, заявил Reuters, что в документе прямо говорилось о том, что при взрыве опасные вещества могут разрушить Бейрут.

В правительстве Ливана подтвердили получение письма за 14 дней до взрыва и заявили, что сразу же передали информацию в Высший совет обороны:

"Действующий кабинет министров (уже ушел в отставку в полном составе, - НВ) получил письмо за 14 дней до взрыва и отреагировал на него за считанные дни. Предыдущие администрации работали более шести лет и ничего не делали".