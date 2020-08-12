Вспышка COVID-19 в ВСУ: за сутки зафиксировали 34 новых случая

12 августа, 2020, 11:41

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано 34 новых случая заболевания COVID-19, пока в целом болеют 322 человека

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 10:00 12 августа в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 322 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 712 человек, летальных исходов - 6", - говорится в сообщении.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая COVID-19: из них в учреждениях здравоохранения находятся 10 человек (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий, Владимир-Волынский ЦРБ - 1 работник ВСУ и Житомирская ЦРБ - 1 работник ВСУ).

На лечении дома под наблюдением медицинской службы также находятся 24 человека (Львовская область - 7 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Одесская область - 5 военнослужащих, Киевская область - 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Винницкая область - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Черниговская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Харьковская область - 1 военнослужащий и Ивано-Франковская область - 1 работник ВСУ).

Всего на изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 743 человека. Количество военнослужащих, у которых завершается изоляция в ближайшие трое суток, - 278 человек.

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