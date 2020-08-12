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Espreso.tvОбществоВблизи Львова - тройное ДТП, восемь человек в больнице

Вблизи Львова - тройное ДТП, восемь человек в больнице

На автодороге "Киев-Чоп", вблизи с. Пасеки-Зубрицкие возле Львова произошло тройное ДТП

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает "Еспресо.Запад".

Это случилось 11 августа, около 19:30 ч на автодороге "Киев-Чоп", вблизи с. Пасеки-Зубрицкие водитель автомобиля "БМВ", житель г. Одессы 1994 года рождения, двигаясь в направлении г. Чоп, столкнулся с автомобилем "Ситроен", под управлением жителя Львовской области 1956 года и автомобилем "Тойота РАВ-4", под управлением жителя Тернопольской области 1961 года.

В результате ДТП 8 человек, в том числе 1 ребенок 14 лет, с травмами различной степени тяжести госпитализированы к больнице скорой медицинской помощи г. Львова.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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