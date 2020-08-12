В избирательных комиссиях Ривненщины будут представители Цыганской и Пиратской партий
12 августа, 2020, 14:58
Центральная избирательная комиссия сформировала областные, районные и городские территориальные избирательные комиссии
Соответствующее постановление опубликовано на сайте ЦИК.
Как передает ЧаРивне, в состав Ривненской областной территориальной избирательной комиссии вошел Грезенталь Анатолий Васильевич, представитель политической партии "Цыганская партия Украины".
А в состав Ривненской районной ТИК - Потолов Михаил Григорьевич, представитель политической партии "Пиратская Партия Украины".
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