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Espreso.tvОбществоВ избирательных комиссиях Ривненщины будут представители Цыганской и Пиратской партий

В избирательных комиссиях Ривненщины будут представители Цыганской и Пиратской партий


фото: tyzhden.ua
Центральная избирательная комиссия сформировала областные, районные и городские территориальные избирательные комиссии

Соответствующее постановление опубликовано на сайте ЦИК.

Как передает ЧаРивне, в состав Ривненской областной территориальной избирательной комиссии вошел Грезенталь Анатолий Васильевич, представитель политической партии "Цыганская партия Украины".

А в состав Ривненской районной ТИК - Потолов Михаил Григорьевич, представитель политической партии "Пиратская Партия Украины".

 

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