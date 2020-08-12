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Espreso.tvОбществоВ Витебске руководитель избирательного участка признал фальсификации в пользу Лукашенко

В Витебске руководитель избирательного участка признал фальсификации в пользу Лукашенко

Председатель участковой комиссии в Витебске признал, что после победы на выборах Светланы Тихановской комиссия была вынуждена переписать протокол в пользу действующего президента Александра Лукашенко

Об этом сообщает Радио Свобода.

Председатель участковой комиссии сообщил, что члены комиссии вынуждены были писать фальшивые цифры. Первый протокол, согласно которому Тихановская победила, сначала обнародовали "для любознательных".

Сергей Питаленка заявил, что он также подписал новый протокол, но не объяснил, почему он это сделал.

Он сказал, что не все члены комиссии подписали новый протокол.

  • Комиссия по иностранным делам Сейма Литвы приняла заявление, в котором назвала выборы в Беларуси сфальсифицированными и предложила не признавать Александра Лукашенко законным президентом.

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