В Украине на водоемах за прошедшие сутки утонули 10 человек
12 августа, 2020, 11:26
За прошедшие сутки на водоемах Украины утонули 10 человек
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"За прошедшие сутки на водоемах Украины погибло 10 человек. По оперативным данным, по состоянию на 12 августа, на водных объектах Украины с начала месяца погибли 77 человек, из них - 3 детей. Удалось спасти 34 человека, в том числе 4 ребенка" , - говорится в сообщении.
Спасатели призывают не пренебрегать правилами безопасности во время отдыха.
Во время отдыха у водоемов запрещено:
- купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
- прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;
- купаться в одиночестве;
- плавать на плавсредствах возле пляжей и других мест, не отведенных для купания;
- употреблять спиртные напитки до и во время купания;
- подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;
- допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
- подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;
- детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;
- купание детей без сопровождения взрослых.
Отмечается, что в большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности.
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