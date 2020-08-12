12 августа, 2020, 16:31

В то же время лучшим медицинским университетом страны признан ЛНМУ им. Д. Галицкого

Перечень лучших высших учебных заведений страны обнародовал в среду, 12 августа, информационный образовательный ресурс "Освита.ua".

Всего в топ-10 лучших университетов Украины попали три львовских вуза: Львовский национальный университет им. И. Франко занял в рейтинге четвертое место, Львовский национальный медицинский университет им. Д. Галицкого - шестое, а "Львовская политехника" - седьмое.

В топ-сотню лучших университетов страны попали еще четыре высших учебных заведения Львова. Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий им. З. Гжицкого занял 57-е место в рейтинге, Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности - 83-й, Украинская академия книгопечатания - 93-я, а Львовский государственный университет физической культуры им. И. Боберского - 94-я.

Лучшим медицинским университетом Украины признан Львовский национальный медицинский университет им. Д. Галицкого, который в этом рейтинге всегда занимал либо второе (после Донецкого национального медицинского университета), либо первое место (последний раз - в 2017 году).

Из-за большой конкуренции поступить на медицинские специальности (тем более на бюджетную форму обучения) - чрезвычайно сложно. Как рассказала в комментарии "Еспресо.Захид" заведующая отделом коммуникации и продвижения ЛНМУ им. Д. Галицкого Людмила Майор, минимальные проходные баллы по профильным предметам для поступления на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия" (биология или химия и физика или математика) - 150. Первый предмет в сертификате - украинский язык и литературу - абитуриенту необходимо сдать минимум на 130 баллов.

Как сообщил "Еспресо.Захид" ответственный секретарь приемной комиссии, доцент Роман Фафула, "по результатам вступительной кампании 2019 года минимальный проходной балл на магистратуру по специальности "Педиатрия" составил 163,3 (40 бюджетных мест), "Медицина" - 173,4 (440 бюджетных мест). Самый высокий - 196,9 - по специальности "Стоматология", поскольку на эту специальность предусмотрено всего 10 бюджетных мест ".