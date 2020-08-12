В Тернополе нашли 18 кг ртути, оставленных в пакете
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
В дежурную часть Тернопольского отдела полиции поступило сообщение от диспетчера службы чрезвычайных ситуаций о том, что по улице Подольской возле гаражного кооператива найден пакет с банками ртути.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обеспечили охрану места находки, а также установили, что опасный химический элемент обнаружил житель Березовицы, который проходил по улице и увидел пакет с пятью запломбированными бутылками.
Общая масса опасной находки - 18 килограммов. Спасатели изъяли ртуть для дальнейшей утилизации. Полицейские проводят проверку и устанавливают личность, оставившую опасный металл в легкодоступном месте.
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