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Espreso.tvОбществоВ Тернополе нашли 18 кг ртути, оставленных в пакете

В Тернополе нашли 18 кг ртути, оставленных в пакете


фото: поліція Тернопільської області.
Возле гаражного кооператива по улице Подольской в Тернополе найдено 18 кг ртути

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

В дежурную часть Тернопольского отдела полиции поступило сообщение от диспетчера службы чрезвычайных ситуаций о том, что по улице Подольской возле гаражного кооператива найден пакет с банками ртути.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обеспечили охрану места находки, а также установили, что опасный химический элемент обнаружил житель Березовицы, который проходил по улице и увидел пакет с пятью запломбированными бутылками.

Общая масса опасной находки - 18 килограммов. Спасатели изъяли ртуть для дальнейшей утилизации. Полицейские проводят проверку и устанавливают личность, оставившую опасный металл в легкодоступном месте.

 

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