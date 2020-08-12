В Петриковском гериатрическом пансионате под Тернополем коронавирусом заразились не менее 40 человек

12 августа, 2020, 12:56

Вспышку коронавируса обнаружили вчера в Петриковском гериатрическом пансионате. Известно, что COVID-19 там заразились по меньшей мере сорок человек

Об этом сообщает издание " За Збручем ".

"Работники гериатрического центра согласились не оставлять заведения в течение двух недель. В общем пансионат жить привычным жизни, но наряду с этим будет действовать изолятор для тех людей, которые больны, чтобы больные и здоровые люди не пересекались. Персонал будет работать в защитных костюмах, - пояснил директор департамента социальной защиты населения области Вадим Боярский. - Было принято решение штаба, дополнительно обеспечить пансионат защитными средствами. в начале карантина мы практиковали изоляцию этого заведения, закрывали его в месяц на полную изоляцию. Работники согласились месяц находиться в заведении и не идти домой. Это помогло тогда уберечь заведение от проникновения коронавируса. Далее был введен адаптивный карантин, хотя карантин для проживающих оставался. То есть от начала карантина посетители не заходили в это заведение. Но работники имеют свои семьи, поэтому длительный карантин быть на изоляции не могли. на сегодняшний день в течение четырнадцати дней ни работники, ни подопечные не выход итимуть из заведения ".

Эпидемиологи проводят расследование проникновения коронавируса в гериатрического пансионата, а также тестируют всех контактных лиц.