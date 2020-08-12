 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Петриковском гериатрическом пансионате под Тернополем коронавирусом заразились не менее 40 человек

В Петриковском гериатрическом пансионате под Тернополем коронавирусом заразились не менее 40 человек


фото: Суспільне
Вспышку коронавируса обнаружили вчера в Петриковском гериатрическом пансионате. Известно, что COVID-19 там заразились по меньшей мере сорок человек

Об этом сообщает издание " За Збручем ".

"Работники гериатрического центра согласились не оставлять заведения в течение двух недель. В общем пансионат жить привычным жизни, но наряду с этим будет действовать изолятор для тех людей, которые больны, чтобы больные и здоровые люди не пересекались. Персонал будет работать в защитных костюмах, - пояснил директор департамента социальной защиты населения области Вадим Боярский. - Было принято решение штаба, дополнительно обеспечить пансионат защитными средствами. в начале карантина мы практиковали изоляцию этого заведения, закрывали его в месяц на полную изоляцию. Работники согласились месяц находиться в заведении и не идти домой. Это помогло тогда уберечь заведение от проникновения коронавируса. Далее был введен адаптивный карантин, хотя карантин для проживающих оставался. То есть от начала карантина посетители не заходили в это заведение. Но работники имеют свои семьи, поэтому длительный карантин быть на изоляции не могли. на сегодняшний день в течение четырнадцати дней ни работники, ни подопечные не выход итимуть из заведения ".

Эпидемиологи проводят расследование проникновения коронавируса в гериатрического пансионата, а также тестируют всех контактных лиц.

  • Напомним, вчера при въезде в пансионат правоохранители установили карантинный пост. За соблюдением изоляции полицейские следят круглосуточно.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 августа, 2020 среда

больше новостей

12 августа, 2020 среда

11 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать