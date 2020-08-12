В Петриковском гериатрическом пансионате под Тернополем коронавирусом заразились не менее 40 человек
Об этом сообщает издание " За Збручем ".
"Работники гериатрического центра согласились не оставлять заведения в течение двух недель. В общем пансионат жить привычным жизни, но наряду с этим будет действовать изолятор для тех людей, которые больны, чтобы больные и здоровые люди не пересекались. Персонал будет работать в защитных костюмах, - пояснил директор департамента социальной защиты населения области Вадим Боярский. - Было принято решение штаба, дополнительно обеспечить пансионат защитными средствами. в начале карантина мы практиковали изоляцию этого заведения, закрывали его в месяц на полную изоляцию. Работники согласились месяц находиться в заведении и не идти домой. Это помогло тогда уберечь заведение от проникновения коронавируса. Далее был введен адаптивный карантин, хотя карантин для проживающих оставался. То есть от начала карантина посетители не заходили в это заведение. Но работники имеют свои семьи, поэтому длительный карантин быть на изоляции не могли. на сегодняшний день в течение четырнадцати дней ни работники, ни подопечные не выход итимуть из заведения ".
Эпидемиологи проводят расследование проникновения коронавируса в гериатрического пансионата, а также тестируют всех контактных лиц.
- Напомним, вчера при въезде в пансионат правоохранители установили карантинный пост. За соблюдением изоляции полицейские следят круглосуточно.
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-