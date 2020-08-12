В Монголии вторая за месяц смерть от бубонной чумы

12 августа, 2020, 13:11

В Монголии от бубонной чумы умер 42-летний мужчина, это второй летальный случай в стране с начала вспышки

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Монголии, передает Xinhua .

Житель аймака (провинции) Ховд на западе страны умер в ночь на вторник, 11 августа.

Предварительно установлено, что мужчина купил на местном рынке две тушки сурков, которые являются переносчиками чумной инфекции.

Несмотря на то, что охота на сурков в Монголии запрещено, местные жители считают мясо грызунов деликатесом и игнорируют запрет.

С начала 2020 году в Монголии было зарегистрировано 12 подозрений бубонной чумой, четыре из которых были подтверждены лабораторными исследованиями.

В середине июля сообщалось о смерти 15-летнего подростка с аймака Говь-Алтай на западе Монголии.

Национальный центр зоонозных заболеваний Монголии сообщил, что 17 из 21 провинции находятся под угрозой заражения бубонной чумой.

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