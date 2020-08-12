В Харькове возле многоэтажки нашли коробку с корпусом ручной гранаты времен Второй мировой

12 августа, 2020, 15:12

В Харькове возле многоэтажного жилого дома на улице Метростроителей нашли коробку с корпусом ручной гранаты Ф-1 времен Второй мировой войны и патроны к пистолету

О подозрительной находке сообщили коммунальные работники, передает пресс-служба Нацполиции.

"По адресу выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления. Эксперты изъяли корпус ручной гранаты Ф-1 времен Второй мировой войны, патроны для строительно-монтажного пистолета, а также паспорт и трудовую книжку на имя 79-летнего мужчины. Боеприпас изъят и будет уничтожен за пределами города", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии зарегистрирована в Киевском отделе полиции.

Фото: hk.npu.gov.ua

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