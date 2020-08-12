 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКультураВ городе Льва откроют выставку к 180-летию первой фотографии Львова

В городе Льва откроют выставку к 180-летию первой фотографии Львова


фото: photo-lviv.in.ua
Экспозиция представит развитие этики видения до конца ХХ века

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

Шпионский фотоаппарат-зажигалку, фотокамеру в виде банки из-под Pepsi, аудиомагнитофон со встроенной в него маленькой фотокамерой и другие интересные вещи с 18 августа можно будет увидеть во Львовском историческом музее. Выставку организовал этот музей совместно с Львовским фотомузеем к 180-летию львовской фотографии.
Как рассказал "Еспресо.Захид" основатель Львовского фотомузея (который пока еще не имеет своего помещения) Роман Метельский, событие получается действительно очень интересное. Около тысячи фотографий, начиная с 70-х годов XIX века, из сборника Львовского исторического музея и 500 экспонатов из достижений Львовского фотомузея представляют не только историю Львова, но и развитие техники и фотографии как искусства до 90-х годов ХХ века.

Интересно, что первое фотоателье открыли во Львове еще в 1843 году, хотя портреты и виды Львова делали раньше. В частности первую фотографию родного города львовяне сделали 180 лет назад и выставили ее в витрине магазина. Первая творческая организация фотографов в Украине возникла в городе Льва по инициативе известного скульптора Тадеуша Баронча в начале 1891 года. Кстати, в нее входил и дед Романа Шухевича известный украинский этнограф Владимир Шухевич. Первый фотожурнал начали издавать во Львове в 1895 году, а в 1939 году в городе под разными названиями выходило аж восемь таких журналов, в том числе украинский "Свет и тень".

"Нам есть что показывать, - говорит Роман Метельский - от старейших технологий фотографирования (дагеротипии и феротипии) и фотооборудования (от Японии до Америки) до всевозможных сопутствующих вещей, которые будут интересны и современным детям. Для Львовского фотомузея, который является моей инициативой и в связи с которым я создал и развиваю сайт "Фотографии Старого Львова", - это первая такая важная возможность представить, что имеем. А это тысячи уникальных экспонатов. Ведь сейчас Львовский фотомузей - это уже не только я, а также Игорь Ткачик, София Легин и бывшие крымчане Виктория Темная и Игорь Сальников. Есть фантастической собрание, но, к сожалению, негде его показывать на постоянной основе. Возможно, эта выставка подтолкнет нашу власть, чтобы Фотомузей в нашем Львове все-таки открылся. Ведь это не просто фототехника, фотографии, документы - это история Львова хих-ХХ века".

Ярина Коваль

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 августа, 2020 среда

больше новостей

12 августа, 2020 среда

11 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать