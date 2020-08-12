В городе Льва откроют выставку к 180-летию первой фотографии Львова

12 августа, 2020, 16:40

Экспозиция представит развитие этики видения до конца ХХ века

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

Шпионский фотоаппарат-зажигалку, фотокамеру в виде банки из-под Pepsi, аудиомагнитофон со встроенной в него маленькой фотокамерой и другие интересные вещи с 18 августа можно будет увидеть во Львовском историческом музее. Выставку организовал этот музей совместно с Львовским фотомузеем к 180-летию львовской фотографии.

Как рассказал "Еспресо.Захид" основатель Львовского фотомузея (который пока еще не имеет своего помещения) Роман Метельский, событие получается действительно очень интересное. Около тысячи фотографий, начиная с 70-х годов XIX века, из сборника Львовского исторического музея и 500 экспонатов из достижений Львовского фотомузея представляют не только историю Львова, но и развитие техники и фотографии как искусства до 90-х годов ХХ века.

Интересно, что первое фотоателье открыли во Львове еще в 1843 году, хотя портреты и виды Львова делали раньше. В частности первую фотографию родного города львовяне сделали 180 лет назад и выставили ее в витрине магазина. Первая творческая организация фотографов в Украине возникла в городе Льва по инициативе известного скульптора Тадеуша Баронча в начале 1891 года. Кстати, в нее входил и дед Романа Шухевича известный украинский этнограф Владимир Шухевич. Первый фотожурнал начали издавать во Львове в 1895 году, а в 1939 году в городе под разными названиями выходило аж восемь таких журналов, в том числе украинский "Свет и тень".

"Нам есть что показывать, - говорит Роман Метельский - от старейших технологий фотографирования (дагеротипии и феротипии) и фотооборудования (от Японии до Америки) до всевозможных сопутствующих вещей, которые будут интересны и современным детям. Для Львовского фотомузея, который является моей инициативой и в связи с которым я создал и развиваю сайт "Фотографии Старого Львова", - это первая такая важная возможность представить, что имеем. А это тысячи уникальных экспонатов. Ведь сейчас Львовский фотомузей - это уже не только я, а также Игорь Ткачик, София Легин и бывшие крымчане Виктория Темная и Игорь Сальников. Есть фантастической собрание, но, к сожалению, негде его показывать на постоянной основе. Возможно, эта выставка подтолкнет нашу власть, чтобы Фотомузей в нашем Львове все-таки открылся. Ведь это не просто фототехника, фотографии, документы - это история Львова хих-ХХ века".

Ярина Коваль