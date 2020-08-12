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Espreso.tvОбществоВ Бресте подтвердили привлечение военных для участия в сдерживании протестов

В Бресте подтвердили привлечение военных для участия в сдерживании протестов

Власти Бреста подтвердили, что использовали подразделение десантно-штурмовой бригады для сдерживания протестов

Об этом сообщил начальник Управления внутренних дел Брестского областного исполкома Александр Астрейко, передает Sputnik.by.

"Подразделения 38-й бригады использовались только в рамках окружения тех участков, на которых уже был наведен порядок и для того, чтобы не дать другим правонарушителям туда вернуться и снова проводить какие-то действия", - заявил Астрейко.

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