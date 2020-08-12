 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Беларуси исчез главный редактор оппозиционного издания "Наша Нива"

В Беларуси исчез главный редактор оппозиционного издания "Наша Нива"

Главный редактор белорусской газеты "Наша Нива" Егор Мартинович более суток не выходит на связь, его местонахождение неизвестно

Как сообщает TUT.by , журналист исчез в ночь на 11 августа, когда ехал забирать жену после работы.

Правоохранительные органы официально не дали комментариев по поводу происходящего, но жене Мартыновича удалось узнать, что он задержан.

Близкие и коллеги не знают, где находится журналист. Есть версия, что его могли избить. Справка.

"Наша Нива" - одна из старейших общественно-политических газет Беларуси, основанная в 1991 году. Издание следует национально-демократическом направлении. В 2018 году издание прекратило выпуск бумажной версии и сосредоточилось на онлайн-формате.

Напомним, минувшей ночью в Беларуси силовики задержали более тысячи человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 августа, 2020 среда

больше новостей

12 августа, 2020 среда

11 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать