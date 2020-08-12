В Беларуси исчез главный редактор оппозиционного издания "Наша Нива"

12 августа, 2020, 14:14

Главный редактор белорусской газеты "Наша Нива" Егор Мартинович более суток не выходит на связь, его местонахождение неизвестно

Как сообщает TUT.by , журналист исчез в ночь на 11 августа, когда ехал забирать жену после работы.

Правоохранительные органы официально не дали комментариев по поводу происходящего, но жене Мартыновича удалось узнать, что он задержан.

Близкие и коллеги не знают, где находится журналист. Есть версия, что его могли избить. Справка.

"Наша Нива" - одна из старейших общественно-политических газет Беларуси, основанная в 1991 году. Издание следует национально-демократическом направлении. В 2018 году издание прекратило выпуск бумажной версии и сосредоточилось на онлайн-формате.

Напомним, минувшей ночью в Беларуси силовики задержали более тысячи человек.

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