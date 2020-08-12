В Беларуси исчез главный редактор оппозиционного издания "Наша Нива"
Как сообщает TUT.by , журналист исчез в ночь на 11 августа, когда ехал забирать жену после работы.
Правоохранительные органы официально не дали комментариев по поводу происходящего, но жене Мартыновича удалось узнать, что он задержан.
Близкие и коллеги не знают, где находится журналист. Есть версия, что его могли избить. Справка.
"Наша Нива" - одна из старейших общественно-политических газет Беларуси, основанная в 1991 году. Издание следует национально-демократическом направлении. В 2018 году издание прекратило выпуск бумажной версии и сосредоточилось на онлайн-формате.
Напомним, минувшей ночью в Беларуси силовики задержали более тысячи человек.
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