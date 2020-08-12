В Беларуси анонсировали масштабное блокирование дорог
12 августа, 2020, 14:57
В Беларуси запланировали новый этап масштабных протестов, который заключается в блокировании дорог по всей стране
Как сообщает Telegram канал Nexta, начать его планируют сегодня в 19 часов.
Организаторы, обращаясь к работникам транспортных служб, призвали их помочь своему народу в выражении воли и защиты прав.
В частности, их просят о нижеследующем:
- блокировать движение транспорта силовиков, мешать их передвижению;
- отказываться взаимодействовать с ними,
- открывать двери транспорта для протестующих и не пускать в салон силовиков;
- присоединяться к всеобщей забастовке и не выходить на работу.
Напомним, накануне в Беларуси забастовали рабочие нескольких крупных промышленных предприятий.
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