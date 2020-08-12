В Беларуси анонсировали масштабное блокирование дорог

12 августа, 2020, 14:57

В Беларуси запланировали новый этап масштабных протестов, который заключается в блокировании дорог по всей стране

Как сообщает Telegram канал Nexta, начать его планируют сегодня в 19 часов.

Организаторы, обращаясь к работникам транспортных служб, призвали их помочь своему народу в выражении воли и защиты прав.

В частности, их просят о нижеследующем:

блокировать движение транспорта силовиков, мешать их передвижению;

отказываться взаимодействовать с ними,

открывать двери транспорта для протестующих и не пускать в салон силовиков;

присоединяться к всеобщей забастовке и не выходить на работу.

Напомним, накануне в Беларуси забастовали рабочие нескольких крупных промышленных предприятий.

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