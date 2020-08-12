В аэропорту "Ривне" проводят обыски

12 августа, 2020, 10:42

В аэропорту "Ривне" и у его директора дома проходят обыски

На Ривненский аэропорт пришли с обыском правоохранители утром 12 августа. Об этом Общественному сообщил директор аэропорта Игорь Насинюк. Он добавил, что с обысками работники полиции и СБУ пришли около 7:30 утра к нему домой.

С обыском домой к директору аэропорта силовики пришли, когда он уже уехал на работу, сказал Игорь Насинюк. Об этом ему сообщила жена.

"Я еще не видел документа, но это касается хищения имущества, гаражей аэропорта, было расследование. Мы боремся за имущество, отстаиваем аэропорт, хотим сохранить, а получилось наоборот", - сказал Игорь Насинюк.

Пресс-секретарь областного управления СБУ Инна Илючок подтвердила, что действительно их сотрудники по поручению следователя Нацполиции проводили обыски по месту жительства директора аэропорта и в самом аэропорту "Ривне". Уголовное производство расследует областное управление Нацполиции области, уточнила пресс-секретарь СБУ.