Украинские политики должны сейчас поддерживать Беларусь всеми доступными методами и способами, - Княжицкий

12 августа, 2020, 15:23

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявил, что украинские политики, которые отстаивали украинскую государственность, национальное развитие украинцев, должны сейчас поддерживать Беларусь всеми доступными методами и способами

Об этом он рассказал на брифинге, посвященном выборам и протестам в стране, передает Еспресо.TV .

"Мы зарегистрировали постановление, члены нашего объединения - Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности" ее возглавляет. Но подписали это постановление и представители большинства фракций украинского парламента. Если мы будем говорить о том, что происходит в Беларуси и следить за украинской реакцией, то она довольно странная. И реакция украинских политиков и СМИ странная. Ибо многие считают, что Лукашенко это такой политик, который пытается противиться воле Кремля, пытается балансировать между Кремлем и Европейским Союзом, где пытается поддержать Украину, называет Крым украинской территорией, когда это нужно украинским журналистам, а когда не нужно, то не называет. Но мы должны руководствоваться другими принципами и подходами. мы понимаем цену этой свободы", - сказал Княжицкий.

Народный депутат отметил, что "вполне очевидно - Лукашенко узурпировал власть".

"Это человек, который 26 лет у власти, не провела или не позволила провести белорусам никаких демократических выборов. В Украине это было бы невозможно, как и в любой другой европейской стране. Были арестованы основные конкуренты Лукашенко", - сказал Княжицкий.

По его словам, эти выборы нельзя назвать демократическими.

"Поэтому те люди, которые выходят сейчас на улицу - они не все объединены между собой. Единственное, что у них общего - нежелание жить дальше в не самой демократической стране. Лукашенко проводит пророссийскую политику. Поэтому мы как украинские политики, которые отстаивали и украинскую государственность, и национальное развитие украинцев, должны сейчас поддерживать Беларусь всеми доступными методами и способами", - отметил Княжицкий.

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