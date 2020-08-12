Убийство 12-летней девушки в Киевской области: 15-летнему злоумышленнику избрана мера пресечения

12 августа, 2020, 16:45

Яготинский райсуд в Киевской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей несовершеннолетнему, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Сегодня, 12 августа, Яготинский районный суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и избрал меру пресечения в отношении несовершеннолетнего злоумышленника - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области 10 августа задержали 15-летнего подозреваемого в убийстве 12-летней жительницы Яготина.

В Киевской области полицейские объявили несовершеннолетнему парню о подозрении в совершении умышленного убийства 12-летней девочки.

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