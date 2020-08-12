 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортТренер "Базеля" сделал прогноз на полуфинал Лиги Европы между "Шахтером" и "Интером"

Тренер "Базеля" сделал прогноз на полуфинал Лиги Европы между "Шахтером" и "Интером"


фото: Getty Images
Главный тренер швейцарского "Базеля" Марсель Коллер заявил, что "Шахтер" имеет шансы пройти итальянский "Интер" в полуфинале Лиги Европы

Об этом Коллер заявил после поражения "Базеля" от украинского клуба в полуфинале Лиги Европы, сообщает официальный сайт "Шахтера" .

"Обе команды замечательные. Считаю, что "Шахтер" благодаря своей скорости принесет проблемы "Интеру". Нам также известно, что "Интер" отлично обороняется, имеет в атаке мастерских футболистов. Матч будет зрелищным и интересным. Я думаю, что какая-то команда победит с минимальным счетом. Оценить, кто сильнее, сейчас действительно сложно ", - сказал Коллер.

Матч "Шахтер" - "Интер" состоится 17 августа в Дюссельдорфе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 августа, 2020 среда

больше новостей

12 августа, 2020 среда

11 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать