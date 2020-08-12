Тренер "Базеля" сделал прогноз на полуфинал Лиги Европы между "Шахтером" и "Интером"
12 августа, 2020, 10:51
Главный тренер швейцарского "Базеля" Марсель Коллер заявил, что "Шахтер" имеет шансы пройти итальянский "Интер" в полуфинале Лиги Европы
Об этом Коллер заявил после поражения "Базеля" от украинского клуба в полуфинале Лиги Европы, сообщает официальный сайт "Шахтера" .
"Обе команды замечательные. Считаю, что "Шахтер" благодаря своей скорости принесет проблемы "Интеру". Нам также известно, что "Интер" отлично обороняется, имеет в атаке мастерских футболистов. Матч будет зрелищным и интересным. Я думаю, что какая-то команда победит с минимальным счетом. Оценить, кто сильнее, сейчас действительно сложно ", - сказал Коллер.
Матч "Шахтер" - "Интер" состоится 17 августа в Дюссельдорфе.
- 11 августа донецкий "Шахтер" уверенно победил швейцарский "Базель" со счетом 4: 1 и вышел в полуфинал Лиги Европы.
- Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон стал первым футболистом в истории, который забил в семи различных сезонах Лиги Европы .
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