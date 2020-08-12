Ткаченко назвал нового ответственного за информационную политику и медиа в Минкульте

12 августа, 2020, 16:49

12 августа Кабмин назначил новым заместителем министра культуры и информационной политики Тараса Шевченко

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.

"Кабмин поддержал назначение Тараса Шевченко, как моего заместителя по информационной политике. Тарас будет отвечать за направление информационной политики, информационной безопасности и медиа", - рассказал Ткаченко.

По словам министра, Шевченко пользуется заслуженным уважением среди специалистов и общественности и "несомненно достойный кандидат на эту должность".

Ткаченко отметил, что его подчиненный был среди тех, кто разрабатывал закон о СМИ.

Тарас Шевченко - сооснователь движения "Чесно". До этого занимал должность исполнительного директора в Центре демократии и верховенства права - аналитически-адвокационном центре, работающем в общественном секторе Украины с 2005 года, направляя свои усилия на развитие независимых СМИ, поддержку общественных платформ и движений, а также построение правового государства в Украине.

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