 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТкаченко назвал нового ответственного за информационную политику и медиа в Минкульте

Ткаченко назвал нового ответственного за информационную политику и медиа в Минкульте


фото: Мінкульт
12 августа Кабмин назначил новым заместителем министра культуры и информационной политики Тараса Шевченко

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.

"Кабмин поддержал назначение Тараса Шевченко, как моего заместителя по информационной политике. Тарас будет отвечать за направление информационной политики, информационной безопасности и медиа", - рассказал Ткаченко.

По словам министра, Шевченко пользуется заслуженным уважением среди специалистов и общественности и "несомненно достойный кандидат на эту должность".

Ткаченко отметил, что его подчиненный был среди тех, кто разрабатывал закон о СМИ.

Тарас Шевченко - сооснователь движения "Чесно". До этого занимал должность исполнительного директора в Центре демократии и верховенства права - аналитически-адвокационном центре, работающем в общественном секторе Украины с 2005 года, направляя свои усилия на развитие независимых СМИ, поддержку общественных платформ и движений, а также построение правового государства в Украине.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости-Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 августа, 2020 среда

больше новостей

12 августа, 2020 среда

11 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать