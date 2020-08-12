Сутки на Донбассе: оккупанты дважды нарушили режим тишины

12 августа, 2020, 07:57

11 августа было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает штаб ООС.

В частности, неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета раздавались вблизи Марьинки, а из стрелкового оружия противник выстрелил возле Широкино.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 12 августа, зафиксирована одна вражеская провокация. Так, недалеко от Марьинки со стороны вооруженных формирований РФ прозвучало несколько очередей из стрелкового оружия.