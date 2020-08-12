Стала известна дата съезда партии "Слуга народа": на нем представят кандидатов в мэры облцентров
12 августа, 2020, 17:01
Партия "Слуга народа" проведет съезд 29 августа
Об этом сообщила заместитель председателя одноименной фракции в Раде Евгения Кравчук.
"Съезд партии "Слуга народа" состоится 29 августа в Киеве. На съезде мы юридически примем решение об участии в местных выборах 2020", - сообщила парламентарий.
По словам нардепа, там презентуют список кандидатов на должности мэров областных центров.
Кроме того, съезд выдвинет кандидата в нардепы на довыборах по 208-му округу на Черниговщине.
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