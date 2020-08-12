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Espreso.tvОбществоСтала известна дата съезда партии "Слуга народа": на нем представят кандидатов в мэры облцентров

Стала известна дата съезда партии "Слуга народа": на нем представят кандидатов в мэры облцентров


фото: novayagazeta
Партия "Слуга народа" проведет съезд 29 августа

Об этом сообщила заместитель председателя одноименной фракции в Раде Евгения Кравчук.

"Съезд партии "Слуга народа"  состоится 29 августа в Киеве. На съезде мы юридически примем решение об участии в местных выборах 2020", - сообщила парламентарий.

По словам нардепа, там презентуют список кандидатов на должности мэров областных центров.

Кроме того, съезд выдвинет кандидата в нардепы на довыборах по 208-му округу на Черниговщине.

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