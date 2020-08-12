Содержание государственной дачи Зеленского в "Конча-Заспе" обошлось бюджету в 3,5 млн грн в этом году, - Арьев

12 августа, 2020, 09:41

Об этом написал в Facebook депутат "Европейской Солидарности" Владимир Арьев.

"Вот официальный ответ руководителя президентского офиса: в этом году за государственную дачу, куда переехало президентское семейство, налогоплательщики выложат 3,5 млн грн. Причем, из письма видно, что готовиться к переезду Зеленский начал в июне 2019 г., только как стал президентом. То есть, сразу, когда пообещал передать госдачи детям", - написал Арьев.

Согласно официальному ответу руководителя Офиса президента, которую депутат опубликовал на своей странице на функционирование дома отдыха в 2019 г. было использовано 3,4 млн грн, а в 2020 году бюджетные ассигнования на его содержание утверждены в размере 3,4 млнгрн.

В частности, с июня 2019 по июль 2020 Дом отдыха было заказано проведение аварийно-восстановительных работ по текущему ремонту на общую сумму 184,2 млн грн, ремонтных и пусконаладочных работ системы противопожарной сигнализации на общую сумму, 109,95 млн грн. Кроме того, в этот период осуществлялись аварийно-восстановительные работы по текущему ремонту помещений придомовых сооружений и конструкций на общую сумму более 1 млн грн.

"Указанные расходы осуществляются исключительно в пределах утвержденных сметных назначений общего фонда Государственного бюджета Украины и Дома отдыха", - отмечается в ответе.

В то же время, Арьев напомнил, что, согласно открытой электронной декларации, Зеленский имеет 5 квартир, виллу в Италии, апартаменты в Великобритании и несколько гостиничных номеров в Грузии.

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