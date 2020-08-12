Сеть экопарков площадью более 300 га создадут на Волыни

12 августа, 2020, 16:17

Парки должны обустроить в 6 районах области на общей площади более 300 гектаров

Об этом сообщает пресс-служба Волынской областной госадминистрации.

Пилотный проект "Создание на Волыни сети экологических парков" презентовали в Луцке. По словам председателя общественной организации "Институт европейской интеграции" Вячеслава Кузнецова, это должно создать новые рабочие места и вернуть кадры из города в сельскую местность. Кроме того, это улучшит экологическую ситуацию и привлечет иностранные инвестиции.

Сейчас уже разрабатывают концептуальный инфраструктурный проект таких объектов: "Экопарк Голобский", "Экопарк Озерный край", "Экопарк Северная Турия", "Экопарк Цуманская пуща", "Экопарк Липа".

Вячеслав Кузнецов отмечает, что финансировать программу будут международные фонды. Планируется капиталовложения в сумме 510 млн гривен сроком на 10 лет. Проблемным вопросом может стать, по мнению инициативной группы, оформление документации, поскольку это требует немалого времени.

Добавим, что проект экопарков одобрили ученые советы Волынского (Восточноевропейского) национального университета им. Леси Украинский и учебно-научно-производственного института ресурсосбережения и строительства Луцкого национального технического университета.