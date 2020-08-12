Сбил насмерть: под Ивано-Франковском Mercedes наехал на 15-летнего подростка

12 августа, 2020, 12:25

Правоохранители расследуют ДТП, в котором погиб несовершеннолетний парень

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Авария с погибшим произошла в Тисменицком районе, где автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. По данному факту открыто уголовное производство и следователями выясняются все обстоятельства.

Источник фото: Facebook полиции Ивано-Франковской области

11 августа в 23:20 произошло ДТП в селе Березовка. Следователями установлено, что водитель Mercedes Benz двигался в направлении города Надворная и на неосвещенном участке дороги совершил наезд на 15-летнего жителя села. По словам водителя, парень внезапно выбежал на дорогу вне пешеходного перехода, который находился в нескольких метрах от места ДТП, однако все обстоятельства выяснят следователи в ходе уголовного производства. В результате аварии парень погиб на месте происшествия.

38-летний водитель "Мерседес", житель Надвирнянщины, трезвый по результатам алкотестера "Драгер". У него также отобрана кровь для анализа на состояние опьянения. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК.

Решается вопрос о сообщении подозрения водителю, а также избрание меры пресечения.