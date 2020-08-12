"Я ни от кого не прячусь": судья Вовк заявил, что готов прийти на допрос

Об этом он сообщил в Facebook.

"Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, считаю, в НАБУ еще не забыли. (Конечно, не забыли, раз в год заходят обязательно). Я, как законопослушный гражданин, готов прийти на допрос в порядке , предусмотренном УПК", - написал Вовк.

Вовк добавил, что "так и не дождался" от НАБУ, чтобы ему вручили уведомление о подозрении в установленном законом порядке, как и его коллегам, которых также объявили в розыск.

По словам главы ОАСК, те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, пришли на них, но следователей НАБУ не заинтересовали - допросы перенесли на 18 августа.

Действия НАБУ он расценивает как "вмешательство в деятельность судей", поэтому, по его словам, подаст соответствующие заявления в правоохранительные органы.

Доброе утро, друзья. Вчерашний вечер принес новость о том, что меня и еще четверых коллег «объявили в розыск». Сообщение ... Опубликовано Павлом Вовком Вторник, 11 Августа 2020