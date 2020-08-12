 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Я ни от кого не прячусь": судья Вовк заявил, что готов прийти на допрос

"Я ни от кого не прячусь": судья Вовк заявил, что готов прийти на допрос


фото: fb
Глава Окружного административного суда Киева Вовк заявляет, что не прячется от НАБУ и готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК

Об этом он сообщил в Facebook.

"Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, считаю, в НАБУ еще не забыли. (Конечно, не забыли, раз в год заходят обязательно). Я, как законопослушный гражданин, готов прийти на допрос в порядке , предусмотренном УПК", - написал Вовк.

Вовк добавил, что "так и не дождался" от НАБУ, чтобы ему вручили уведомление о подозрении в установленном законом порядке, как и его коллегам, которых также объявили в розыск.

По словам главы ОАСК, те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, пришли на них, но следователей НАБУ не заинтересовали - допросы перенесли на 18 августа.

Действия НАБУ он расценивает как "вмешательство в деятельность судей", поэтому, по его словам, подаст соответствующие заявления в правоохранительные органы.

Доброе утро, друзья. Вчерашний вечер принес новость о том, что меня и еще четверых коллег «объявили в розыск». Сообщение ...

Опубликовано Павлом Вовком Вторник, 11 Августа 2020
  • Напомним, Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с главой ОАСК Павлом Вовком.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 августа, 2020 среда

больше новостей

12 августа, 2020 среда

11 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать