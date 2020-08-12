"Украина будет развивать ракеты и авиацию": Данилов заявил, что на сектор безопасности и обороны выделено 246 млрд грн
Об этом он заявил во время круглого стола "Технологии асимметричного противодействия внешней агрессии и пути их эффективного развития", передает Укринформ.
По словам Данилова, авиация в Украине была очень мощной, поэтому "надо срочно ставить все на свои места".
"Что касается развития промышленности - это наши ракеты, второе - это наша авиация. Это две фундаментальные вещи - ракеты и авация", - подчеркнул секретарь СНБО.
Данилов отметил, что 246 млрд грн, которые в этом году выделили на сектор безопасности и обороны - это беспрецедентная сумма за все годы независимости.
"По тому курсу, что мы закладывали - это 10 млрд долларов. Но, понимая, кто является нашим противником, понимая те бюджеты, которые есть у РФ, подчеркиваю, что мы будем воевать "умом", - добавил Данилов.
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