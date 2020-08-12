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Espreso.tvОбщество"Украина будет развивать ракеты и авиацию": Данилов заявил, что на сектор безопасности и обороны выделено 246 млрд грн

"Украина будет развивать ракеты и авиацию": Данилов заявил, что на сектор безопасности и обороны выделено 246 млрд грн

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина в первую очередь будет развивать производство ракет и авиации

Об этом он заявил во время круглого стола "Технологии асимметричного противодействия внешней агрессии и пути их эффективного развития", передает Укринформ.

По словам Данилова, авиация в Украине была очень мощной, поэтому "надо срочно ставить все на свои места".

"Что касается развития промышленности - это наши ракеты, второе - это наша авиация. Это две фундаментальные вещи - ракеты и авация", - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов отметил, что 246 млрд грн, которые в этом году выделили на сектор безопасности и обороны - это беспрецедентная сумма за все годы независимости.

"По тому курсу, что мы закладывали - это 10 млрд долларов. Но, понимая, кто является нашим противником, понимая те бюджеты, которые есть у РФ, подчеркиваю, что мы будем воевать "умом", - добавил Данилов.

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